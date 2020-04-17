Орбитальный телескоп Kepler обнаружил экзопланету Kepler-1649c, которая очень похожа на Землю. "Близнецу" Земли посвящен пресс-релиз, опубликованный учеными Лаборатории реактивного движения NASA. Об этом пишет "Урядовый курьер".

По мнению ученых, на ее поверхности такая же температура, как на поверхности нашей планеты, кроме того, Kepler-1649c похожа на Землю размерами.

Астрономы утверждают, что планета Kepler-1649c является наиболее похожей на нашу из всех экзопланет, обнаруженных с помощью космической обсерватории "Кеплер". Планета, которая удалена от нас на 300 световых лет, всего в 1.06 раза больше Земли. Согласно расчетам ученых NASA, Kepler-1649c получает от своей звезды примерно 3/4 энергии, получаемой Землей от Солнца.

"Учитывая расстояние до звезды, а также тот факт, что светило является относительно тусклым красным карликом, на поверхности планеты Kepler-1649c может быть примерно такая же температура, как на Земле. Это означает, что там может существовать жидкая вода, которая является основой известной нам органической жизни", - говорят астрономы.

Они также отмечают, что Kepler-1649c имеет и существенные отличия от Земли. Например, планета вращается вокруг своей звезды всего за 19.5 земных суток.

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