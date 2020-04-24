Спекуляции власти на памяти о героях Великой Отечественной недопустимы - Юрий Бойко [ Редактировать ]
Решение Львовского городского совета отказать родственникам в перезахоронении героя Великой Отечественной войны, разведчика Николая Кузнецова - это надругательство над памятью всех ветеранов ВОВ и борцов с фашизмом. Об этом заявил Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.
По его словам, устраивать политические игры вокруг могил, запрещать родственникам почтить память их героических предков, втаптывать в грязь подвиг тех, кто отдал свою жизнь в борьбе с фашизмом, могут только последователи нацизма.
"Львовский горсовет открыто чествует коллаборантов и пособников нацизма. Своим решением, принятым накануне Дня Победы, они не просто пытаются лишить людей их законных прав. Они стремятся выстрелить в историю и отомстить ей за поражение, нанесенное их идейным отцам-вдохновителям", - сказал Юрий Бойко.
Политик назвал отвратительным тот факт, что в политическом фарсе с отказом в перезахоронении останков погибшего героя участвуют органы государственной власти: так, Министерство культуры рекомендовало отклонить просьбу родственников Николая Кузнецова о перезахоронении из-за "нежелательного общественного резонанса".
"Они даже не понимают, какой международный резонанс провоцируют этим отказом. Современная Украина окончательно превращается в националистическое государство, которое открыто глумится над правами человека и пытается подвергнуть пересмотру итоги Второй мировой войны", - объяснил политик.
"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует пересмотреть это бесчеловечное и порочащее жителей Львова и весь украинский народ решение. Мы требуем снять запрет на передачу праха героя Отечественной войны Николая Кузнецова его родственникам. Мы обращаемся непосредственно к президенту Зеленскому с требованием вмешаться в эту ситуацию и разблокировать процесс", - заявил Сопредседатель фракции.
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