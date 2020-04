Более 30 человек погибли в результате взрыва нефтяной цистерны в северном сирийском городе Африн. Об этом сообщает Anadolu.

Агентство называет инцидент террористической атакой.

Согласно последним данным, во время взрыва погибли по меньшей мере 34 человека. Также ожидается, что число погибших возрастет, поскольку спасатели пытаются погасить масштабный пожар.

Местные СМИ сообщают о десятках раненых. По информации Сирийской обсерватории по правам человека, взрыв был вызван самодельным устройством.

UPDATE: The death toll from today's car bombing in #Afrin is swiftly rising, now to 18+ dead.



Multiple women & children amongst those killed. https://t.co/W52Dh7mwVj