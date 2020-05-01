Батьки непокояться, що їхні діти вже невдовзі можуть залишитися на вулиці

У Дніпропетровській області чиновники вирішили реорганізувати Верхньодніпровський будинок-інтернату №1. Проте, що буде з дітьми - нікому нічого не пояснюють.

Колективні звернення вже розіслали у всі владні кабінети. Батьки непокояться, що їхні діти вже невдовзі можуть залишитися на вулиці, а на місці інтернату виросте, приміром, туристичний комплекс. Адже п'ять гектарів землі на острові - ласий шматок. У ситуації розбиралися наші кореспонденти.

У Верхньодніпровському будинку-інтернаті №1 виховуються 122 дитини, усі "особливі". Вихованці мають тяжку форму розумової відсталості. Цілодобово ними опікуються медпрацівники. Чотири роки тому сюди влаштував свого сина Олександр.

Олександр Бараненко, батько вихованця Верхньодніпровського будинку-інтернату №1:

Он полностью не говорящий, он не обучаемый ничем, единственное, что он может это поесть он сам может. Ни одеться сам не может, ни какие-то средства гигиены сам не может. Это тот ребенок, за которым нужен постоянный контроль.

Однак спокійне життя батьків закінчилося місяць тому. Тоді обласні чиновники вирішили реорганізувати заклад, приєднавши його до верхньодніпровського будинку-інтернат №2. Вже звільнили директора інтернату Олександра Змієнка. Чоловік керував закладом 19 років. Своє звільнення називає безпідставним і не законним.

Олександр Змієнко, колишній директор КЗ "Верньодніпровський будинок-інтернат №1":

З інтернету дізнався, що мене звільнили. За яких підстав. По статті 41. За якесь одноразове грубе порушення. Що якоби я не пустив комісію на територію. Записати 41 статтю в трудову книжку після 19 років роботи без доган. То я думаю, що це не зовсім чесно.

А зараз, кажуть батьки, не чесно поводяться із ними. Верхньодніпровський інтернат №1 - комунальний заклад, його реорганізацію проводять без жодного обговорення, під грифом - таємно. Батьки побоюються, що чиновники не думають про дітей, їх цікавить лише 5 гектарів землі на острові, яка належить закладу.

Вікторія Власова, мати вихованця Верхньодніпровського будинку-інтернату №1

Разговоры о том, что бы убрать этот интернат, убрать детей. Ведутся уже давно. Это лакомый кусочек - это опять-таки деньги, которые на счетах у детей 25 процентов от их пенсии. Они здесь не тронуты в этом интернате, в других они уже сняты. Как было воровство, детских денег.

У будинку-інтернаті жодних пояснень нам не дали. Застали лише старшу медичну сестру, у керівництва - вихідний.

Уже в квітні обласні чиновники планують провести кадрові зміни в інтернаті. Медичний персонал частково замінять соцпрацівники. Однак вони надати професійний цілодобовий догляд дітям не зможуть, впевнені батьки. На які ще зміни чекати - ніхто не каже. Щоб підтримати інтернат записали відеозвернення.

Батьки вихованців всіляко намагаються достукатися до чиновників. Листи писали і президентові. Але поки що марно.