В нескольких районах Киева пропадет холодная вода [ Редактировать ]
В результате аварии на Деснянской водопроводной станции без холодной воды могут остаться жители 6 районов Киева.
Об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала".
По информации, холодное водоснабжение пропадет в Деснянском, Днепровском, Дарницком, Печерском, Голосеевском и Соломенском районах.
"На Деснянской водопроводной станции в результате сбоя на трансформаторной подстанции при переключении насосных агрегатов возникла аварийная ситуация. В результате снижено давление в водопроводной сети Деснянского, Днепровского, Дарницкого, Печерского, Голосеевского и Соломенского районов. Поэтому предупреждаем, что возможно временное приостановление холодного водоснабжения в этих районах", - отмечается в сообщении.
Известно, что ремонтники работают над скорейшим восстановлением работы водопроводной станции.
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