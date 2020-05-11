В результате аварии на Деснянской водопроводной станции без холодной воды могут остаться жители 6 районов Киева.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала".

По информации, холодное водоснабжение пропадет в Деснянском, Днепровском, Дарницком, Печерском, Голосеевском и Соломенском районах.

"На Деснянской водопроводной станции в результате сбоя на трансформаторной подстанции при переключении насосных агрегатов возникла аварийная ситуация. В результате снижено давление в водопроводной сети Деснянского, Днепровского, Дарницкого, Печерского, Голосеевского и Соломенского районов. Поэтому предупреждаем, что возможно временное приостановление холодного водоснабжения в этих районах", - отмечается в сообщении.

Известно, что ремонтники работают над скорейшим восстановлением работы водопроводной станции.