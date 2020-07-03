Єгипет прийняв перших відпочивальників з України [ Редактировать ]
Перших відпочивальників з України прийняв Єгипет. Напередодні в аеропорту Хургади з літака зійшли 166 пасажирів. Для мандрівників організували додаткові заходи безпеки: в залі прильоту виміряли температуру, багаж продезінфікували.
Три місяці рейси в туристичну країну були заборонені через карантин, їх відновили з 1 липня. Напередодні в Каїр прибули літаки з майже 40 країн Європи, Близького Сходу, Азії та Африки.
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