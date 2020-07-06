В Україні зменшилась кількість нових інфікованих на коронавірус [ Редактировать ]
Кількість нових інфікованих на коронавірус в Україні зменшилась. За добу - 543 випадки, 13 людей померло, 327 - одужали.
Найбільше інфікувань на Львівщині, Буковині та Рівненщині, а також у Києві - повідомили в мінохорони здоров'я.
по теме
Битва за маску: у Дніпрі пасажир поскандалив з кондуктором
У Дніпрі пасажир поскандалив з кондуктором через прохання надягнути маску. Дійшло навіть до стусанів. І випадок, кажуть, не поодинокий
ВООЗ озвучила прогнози щодо вакцини від коронавірусу
Водночас у Всесвітній організації охорони здоров'я не гарантують, що вчені взагалі створять ефективну вакцину проти COVID-19. Про це заявив Очільник ВООЗ Тедрос Гебреїсус
Коронавірус в Україні шокує антирекордами
Добова кількість інфікованих коронавірусом українців уперше перевалила за тисячу. Міністерство охорони здоров'я повідомило, що за останню добу по всій країні зафіксували 1109 нових випадків
Дотримання карантину: в Україні проводять масові ревізії ресторанів та транспорту
Зупинити пандемію та не запроваджувати суворий карантин можна лише за умови дотримання санітарних вимог. У МОЗ укотре нагадали про обов'язковий масковий режим, дистанцію та антисептики
Головний медик країни проінспектував Львівську область
Літом вже не до масок. Якщо ще місяць тому на вулицях Львова рідко можна було побачити людину без маски, нині - містяни масово відмовляються носити засоби захисту