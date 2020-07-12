"Украина может лишиться части своих земель" - эксперт [ Редактировать ]
Украина может лишиться части своей территории из-за глобального потепления. Средняя температура воздуха поднялась на один градус, что провоцирует существенные изменения как в Украине, так и в мире в целом. Об этом рассказала эксперт по вопросам климата Евгения Засядько в эфире одного из телеканалов, передает "РБК-Украина".
Евгения Засядько рассказала, что ждет Украину к концу века и как климатические изменения повлияют на Украину.
Как заявила эксперт, повышение температуры приводит к резким и разрушительным последствиям для Украины и всего мира.
Также она рассказала, что Украина из-за глобального изменения климата может потерять часть своей территории.
Эксперт также рассказала о причине столь резких изменений.
Об изменении климата говорят во всем мире. В первую очередь это происходит из-за деятельности человека, потому что мы сжигаем ископаемое топливо. Но также есть другие факторы. Но большая часть выбросов парниковых газов, вызывающих изменения климата, происходит из-за сжигания ископаемого топлива
Засядько также отметила, почему в Западной Украине произошло наводнений.
Она заявила, что главная причина наводнений в том, что сложно предугадать количество осадков, которые выпадут за сутки или за час.
Эксперт связывает аномальные уровни суточных осадков с изменениями в климате.
Дожди по своему объему выпадают почти такие же, как и раньше. Но изменилось их распределение между сезонами, когда они выпадают. Если раньше такой объем выпадал за месяц, то сейчас он может выпасть за несколько часов
По ее словам, реки не могут справиться и города к таким погодным явлениям не готовы, поэтому это и вызывает наводнения, из-за чего города затоплены, много экономических потерь.
Напомним, ранее мы сообщали, почему Венгрия запретила въезд украинцам.
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