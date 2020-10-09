На мільйон гривень спустошили шахраї банківські рахунки десятків українців. Поліцейські викрили групу зловмисників, які телефонували начебто з фінустанови і повідомляли клієнтам про блокування картки.

А щоб відновити її просили повідомити персональні дані. Потому хутко знімали з чужих рахунків гроші. Оборудку влаштували п'ятеро чоловіків, троє з них перебувають у колонії на Вінниччині.

Саме там під час трусу знайшли банківські картки, мобільні телефони та готівку. Тепер ув'язненим світить додатковий термін, а тим, хто на волі до восьми років заґратування.