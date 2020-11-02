Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус ушел на самоизоляцию из-за COVID-19. Об этом главный директор ВОЗ сообщил в Twitter.

По его словам, Гебрейесус контактировал с зараженным человеком, у которого вскоре подтвердилась инфекция.

Было установлено, что я контактировал с человеком, тест которого дал положительный результат на COVID-19.

Он добавил, что болезнь протекает без симптомов и в ближайшее время глава ВОЗ будет работать из дома в соответствии с протоколами.

Ранее мы писали, что в ВОЗ назвали эффективное лекарство от COVID-19. В настоящий момент кортикостероид дексаметазон по-прежнему является единственным терапевтическим средством, показавшим эффективность против COVID-19 для пациентов с болезнью в тяжелой форме.