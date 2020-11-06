Атака на Конституційний суд України відбувається через те, що там знаходяться на розгляді закон про землю, закон про гральний бізнес і закон про приватизацію.

Про це у п'ятницю ввечері під час соціально-політичного ток-шоу "МИР чи ВІЙНА" на телеканалі "Інтер" заявив народний депутат від "Батьківщини" Сергій Власенко.

Атака на КСУ відбувається тому, що в КСУ знаходяться закон про землю, закон про гральний бізнес і закон про приватизацію. Ця дискусія політизується для того, щоб відволікти нас від результатів місцевих виборів, страшної ситуації в економіці і від того, що влада нездатна нормально захистити громадян від пандемії коронавірусу.

Політик повідомив, що рецепт виходу з "конституційної кризи" вже написаний і дуже простий.

У мене в руках рішення КСУ, де абсолютно чітко і зрозуміло все написано, в тому числі як вийти з цієї ситуації. Цитую розділ 8 цього рішення: КСУ вважає, за на законодавчому рівні повинні бути створені такі взаємовідносини, які б виключили невиправданий тиск, впливчий контроль з боку виконавчої влади на судову владу. Крапка.

Народний обранець вважає, що потрібно поновити те законодавство, яке було і фіксувало закон про запобігання корупції.

І де держава пише - цей закон не застосовується для суддів згідно з закону про судоустрій і статус суддів. Далі ми беремо всі повноваження НАЗК, які були, передаємо їх відносно суддів такому органу, який називається Вища кваліфікаційна комісія суддів, і яка перебуває в середині судової гілки влади. Вона зараз не працює, але ми передбачили перехідний період, і хто буде виконувати ці функції. І ми викладаємо в новій редакції статтю 366-1, яка запроваджує кримінальну відповідальність за неподання декларації або подання завідомо неправдивих відомостей в декларацію.

Як повідомлялося раніше, президент Зеленський розповів, що буде в разі відмови суддів КСУ йти у відставку.