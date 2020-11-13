"Не вірте чиновникам, гроші в країні є" - депутат [ Редактировать ]
В Україні, в період пандемії коронавірусу, фінансова ситуація досить важка та нестабільна, але не дивлячись на це, гроші в Україні є. Про це заявила Лада Булах - народний депутат "Слуга народа" у п'ятницю ввечері під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР чи ВІЙНА".
Депутат порадила українцям не вірити кожному чиновнику, який стверджує, що в Україні немає грошей тому, що вони є.
Булах також додала, що якщо в Україні можливо виготовити вакцину від коронавірусу швидше ніж в інших країнах, то безумовно потрібно максимально підтримувати таку ініціативу.
Також вона додала, що весь світ живе без вакцин від страшніших і серйозніших захворювань, ніж коронавірус, наприклад - ВІЛ, СНІД, гепатити.
Увесь світ живе без вакцин від страшніших і серйозніших захворювань, ніж коронавірус, наприклад -ВІЛ, СНІД, гепатити, від них немає вакцин. Але, є вакцина від вітрянки, але знову таки - в Україні її не виготовляють.
Булах додала, що в Україні антивакцинальна компанія так вплинула на свідомість людей, що люди навіть припинили робити вакцини, які дійсно можуть забезпечити гарантію того, що наприклад діти не захворіють вітрянкою в школах та дитячих садках.
Депутат також наголосила, що потрібно зупинити епідемію коронавірусу в Україні всіма можливими засобами.
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