В Україні, в період пандемії коронавірусу, фінансова ситуація досить важка та нестабільна, але не дивлячись на це, гроші в Україні є. Про це заявила Лада Булах - народний депутат "Слуга народа" у п'ятницю ввечері під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР чи ВІЙНА".

Депутат порадила українцям не вірити кожному чиновнику, який стверджує, що в Україні немає грошей тому, що вони є.

Булах також додала, що якщо в Україні можливо виготовити вакцину від коронавірусу швидше ніж в інших країнах, то безумовно потрібно максимально підтримувати таку ініціативу.

Також вона додала, що весь світ живе без вакцин від страшніших і серйозніших захворювань, ніж коронавірус, наприклад - ВІЛ, СНІД, гепатити.

Увесь світ живе без вакцин від страшніших і серйозніших захворювань, ніж коронавірус, наприклад -ВІЛ, СНІД, гепатити, від них немає вакцин. Але, є вакцина від вітрянки, але знову таки - в Україні її не виготовляють.

Булах додала, що в Україні антивакцинальна компанія так вплинула на свідомість людей, що люди навіть припинили робити вакцини, які дійсно можуть забезпечити гарантію того, що наприклад діти не захворіють вітрянкою в школах та дитячих садках.

Депутат також наголосила, що потрібно зупинити епідемію коронавірусу в Україні всіма можливими засобами.