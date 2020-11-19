Анастасия Волочкова спрятала за шпагатом нового мужчину (фото) [ Редактировать ]
Источник: Instagram
Звездная балерина Анастасия Волочкова улетела отдыхать на Мальдивы с возлюбленным. И активно выкладывает в Instagram фотографии с отдыха.
На одном из кадров Волочкова сидит в шпагате yf rhf. ,fcctqyf, но не одна. За ней сидит ее любимый мужчина, которого она тщательно скрывает. Видны только его руки с часами.
Бывает так, что спрятаться тоже необходимо! Важно, чтобы было, за кем. Сила женщины непоколебима, если она сильна!! Остальное я проходила в жизни!
Комментарии к своему Instagram бывшая балерина отключила из-за нападок хейтеров. Она не раз признавалась, что едкие и жесткие комментарии портят ей настроение.
Ранее сообщалось, что Анастасию Волочкову оштрафовали за нарушение карантина.
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