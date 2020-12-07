На роботу з вірним другом: у Болівії таксист взяв у напарники бездомного пса

Песика чоловік називає "штурманом" або "другим пілотом". До їхньої зустрічі собака жив на вулиці, аж доки одного разу не заскочив до таксиста в автівку. Тепер вони разом возять клієнтів