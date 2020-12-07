У Кенії врятували жирафів із затопленого острова [ Редактировать ]
Унікальну рятувальну операцію провели у Кенії. Із затопленого острова вивозили жирафів. Через підвищення рівня води тваринам загрожує голодна смерть.
Щоби доправити довгошиїх на безпечний суходіл, сконструювали спеціальну баржу. Жирафи людській допомозі не опиралися, і до вимушеного круїзу поставилися з розумінням.
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