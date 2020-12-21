За сутки в столице зафиксировали 673 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава КГГА Виталий Кличко.

По его словам, всего в Киеве лабораторно подтвердили 101 123 зараженных COVID-19. 32 739 человек выздоровели (564 - за минувшие сутки), еще 1723 киевлян умерли (10 - за минувшие сутки).

Отмечается, что среди зараженных:

402 женщины в возрасте от 20 до 86 лет;

247 мужчин, возрастом от 20 до 90 лет;

24 ребенка - от 2 месяцев до 16 лет.

Известно, что наибольшее количество инфицированных находятся в Дарницком районе (210 человек), Днепровском районе (183 случая) и Деснянском районе (70 пациентов).

Читайте также, на территории Украины за сутки зафиксировали 6 545 новых случаев коронавирусной инфекции. С начала эпидемии в стране лабораторно подтвердили 970 993 инфицированных COVID-19.

Кроме того, в Украине два региона рапортуют о заполненных коронавирусных койках. В стране показатель инфицированности сильно превышен.

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