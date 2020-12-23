За сутки на территории Украины зафиксировали 10 136 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

С начала эпидемии в стране лабораторно подтвердили 989 642 инфицированных COVID-19. Из них - 615 660 выздоровели (15 372 - за минувшие сутки), при этом 275 больных за сутки умерли.

Ранее мы писали, что Минздрав обновил алгоритм тестирования на COVID-19. Анализы на коронавирус теперь будут проводить всем людям, которые имеют просто признаки острой респираторной вирусной инфекции.

Кроме того, в Украине хотят ввести штрафы за подделку тестов на коронавирус. Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования поддержал соответствующий законопроект.

Как писали "Подробности", женщины лучше переносят коронавирус, чем мужчины. Это объясняется тем, что иммунная система женщин призвана защищать будущее потомство и новорожденного.

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