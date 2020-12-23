Заболеваемость коронавирусом в Украине продолжает сокращаться. По состоянию на 23 декабря этот показатель составляет 378,9 при норме 40. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

22 декабря показатель заболеваемости составлял 385,3, снизилась на 6,4. Однако это в 9,47 раза больше нормы.

Самая плохая ситуация наблюдается в Киеве (645), Запорожской (633,6) и Черкасской (607,5) областях. Самая лучшая - в Винницкой области (147,5).

Также в стране снижается заполненность больничных коек для пациентов с коронавирусом. Сейчас в Украине заполнены 41% коек. В трех регионах кровати заняты более чем наполовину - в Николаевской (69,8%), Одесской (53,7%) и Черниговской (50,5%) областях.

Напомним, за сутки в Украине подтвердили 10 136 новых случаев коронавируса.

Ранее сообщалось, что новый штамм коронавируса зафиксирован в Украине. Первый случай заражения выявили на Закарпатье.

Также мы писали о том, что в ВОЗ назвали причину появления нового штамма коронавируса. Эксперт утверждает, что новый штамм имеет животное происхождение, в ходе мутаций он постепенно приспосабливается к организму человека.

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