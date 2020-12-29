За сутки в столице зафиксировали 953 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает глава КГГА Виталий Кличко.

По его словам, за весь период эпидемии в Киеве лабораторно подтвердили 109 008 больных COVID-19. 38 017 человек выздоровели (556 - за минувшие сутки), еще 1875 киевлян умерли (21 - за минувшие сутки).

Отмечается, что среди заболевших:

542 женщины в возрасте от 18 до 91 года;

350 мужчин, возрастом от 18 до 87 лет;

61 ребенок - от 2 месяцев до 17 лет.

Известно, что наибольшее количество инфицированных находятся в Дарницком районе (287 человек), Днепровском районе (141 случай) и Святошинском районе (107 пациентов).

Читайте также, в Украине за сутки лабораторно подтвердили 6 988​ новых случаев коронавируса. Больше всего новых случаев заражения в Киеве, Одесской области, Полтавской области, Львовской области, Запорожской области.

Кроме того, Минздрав собирается закупить запрещенные лекарства от коронавируса. Средства в полном объеме должны быть направленны на закупку кислорода и необходимых для работы терапии материалов.

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