В Украине введут электронный кабинет пациента [ Редактировать ]
В Украине анонсировали внедрение электронного кабинета пациента. В Минздраве рассказали, что это означает. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
Прежде всего, мы хотим внедрить электронный кабинет пациента. В том числе с интеграцией его с сервисом "Дия", что позволит пациенту видеть его электронную медицинскую карту.
Также это позволит предоставлять декларации с врачом онлайн, предоставлять доступ к собственным данным.
В кабинете пациента собрана вся информация относительно вас. Информация, с которой вы просто приходите к врачу, он входит в ваш кабинет пациента и сразу видит все данные, которые там собраны.
Также в Министерстве здравоохранения хотят избавиться от бумажных больничных и ввести электронные.
Как ранее сообщалось, субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг будут назначать по новым правилам. Управления соцзащиты прекратят личный прием граждан с 1 января 2021 года.
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