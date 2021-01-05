В Украине анонсировали внедрение электронного кабинета пациента. В Минздраве рассказали, что это означает. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Прежде всего, мы хотим внедрить электронный кабинет пациента. В том числе с интеграцией его с сервисом "Дия", что позволит пациенту видеть его электронную медицинскую карту.

Также это позволит предоставлять декларации с врачом онлайн, предоставлять доступ к собственным данным.

В кабинете пациента собрана вся информация относительно вас. Информация, с которой вы просто приходите к врачу, он входит в ваш кабинет пациента и сразу видит все данные, которые там собраны.

Также в Министерстве здравоохранения хотят избавиться от бумажных больничных и ввести электронные.

Как ранее сообщалось, субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг будут назначать по новым правилам. Управления соцзащиты прекратят личный прием граждан с 1 января 2021 года.

Читайте также, как рост тарифов повлияет на получателей субсидий. В Министерстве социальной политики заявили о том, что увеличение тарифов на коммунальные услуги приведет к увеличению субсидий, поэтому их получатели изменений в цене на тарифы не почувствуют.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.