Наибольшее количество инфицированных зафиксировано в Днепровском, Дарницком и Соломенском районах/ фото: soloma.org.ua

За сутки в столице зафиксировали 898 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава КГГА Виталий Кличко.

По его словам, за весь период эпидемии в Киеве лабораторно подтвердили 118 486 инфицированных COVID-19. 43 980 человек выздоровели (534 - за минувшие сутки), еще 2115 (26 - за минувшие сутки).

Отмечается, что среди заболевших:

497 женщин в возрасте от 18 до 92 лет;

364 мужчины, возрастом от 18 до 81 года;

37 детей - от 2 до 17 лет.

Известно, что наибольшее количество заболевших находится в Днепровском районе (197 человек), Дарницком районе (161 случай) и Святошинском районе (112 пациентов).

Читайте также, за сутки на территории Украины зафиксировали 5 116 новых случаев коронавируса. Всего за период эпидемии в стране лабораторно подтвердили 1 124 430 заболевших COVID-19.

Кроме того, "украинская" вакцина от коронавируса получила официальное разрешение на использование. Препарат Sinovac вскоре хотят ввозить и использовать для вакцинации украинцев.

Ранее мы писали, что СБУ начала вести беспрецедентное коронавирусное расследование. Группа злоумышленников приобрела и провела в Украину различные запрещенные ядовитые препараты, которые были искусно замаскированы под вакцину от компании Pfizer.

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