СБУ начала вести беспрецедентное коронавирусное расследование [ Редактировать ]
Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту незаконного провоза на территорию страны. Об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на свои источники.
Группа злоумышленников приобрела и провела в Украину различные запрещенные ядовитые препараты, которые были искусно замаскированы под вакцину от компании Pfizer.
Известно, что группа лиц по предварительному сговору, в нарушение установленных правил, приобрели, перевозили, хранили и использовали ядовитые или сильнодействующие лекарственные средства под видом вакцины от вируса COVID-19 производства компании Pfizer.
Отмечается, что сведения по признакам преступления, которое было предусмотрено частью 3 статьи 321 Уголовного кодекса Украины, а также внесены в Единый реестр досудебного расследования 6 января 2021 года.
Напомним, Израиль официально опроверг сообщения в СМИ о тайных поставках вакцины от COVID-19 в Украину. Из-за сообщения в украинской прессе в Израиле пока не планируют начинать официальное расследование.
Кроме того, СБУ разоблачила схему незаконного ввоза вооружения в Украине. Незаконная сделка нанесла ущерб государству на более 20 миллионов гривен, а злоумышленникам грозит до 12 лет заключения.
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