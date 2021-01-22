55 тысяч человек выздоровели (2854 - за минувшие сутки)/ фото: 24tv.ua

За сутки в столице зафиксировали 507 новых случаев коронавирусной инфекции, при этом, более 2 800 человек вылечились от инфекции, что стало рекордным количеством. Об этом сообщил глава КГГА Виталий Кличко.

По его словам, за весь период эпидемии в Киеве лабораторно подтвердили 125 342 инфицированных COVID-19. 55 тысяч человек выздоровели (2854 - за минувшие сутки). Еще 2260 жителей Киева умерли (14 - за минувшие сутки).

Отмечается, что среди заболевших:

282 женщины в возрасте от 18 до 88 лет;

216 мужчин, возрастом от 18 до 91 года;

9 детей - от 11 до 17 лет.

Известно, что наибольшее количество заболевших киевлян находится в Дарницком районе (98 случаев), Днепровском районе (72 человека) и Святошинском районе (71 пациент).

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Кроме того, Всемирный банк выделит Украине эквивалент в 2,5 миллиарда гривен на помощь с вакцинами от коронавирусной инфекции. В настоящее время проводятся переговоры между советом исполнительных директоров Всемирного банка и правительством Украины с декабря 2020 года.

Ранее мы писали, что украинцы станут добровольцами в тестировании препарата от коронавируса. Анализы должны подтвердить эффективность и безопасность препарата.

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