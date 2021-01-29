В столице за сутки зафиксировали 361 нового инфицированного коронавирусной инфекцией, при этом в медучреждениях Киева, по состоянию на 29 января 2021 года, находятся 1105 человек. Об этом сообщил глава КГГА Виталий Кличко.

По его словам, за весь период эпидемии в Киеве лабораторно подтвердили 127 833 инфицированных COVID-19. Инфекцию победили 65 722 человека (1735 - за минувшие сутки), еще 2335 киевлян умерли (9 - за минувшие сутки).

Отмечается, что среди заболевших:

203 женщины в возрасте от 18 до 84 лет;

142 мужчины, возрастом от 18 до 84 лет;

16 детей - от 1 до 17 лет.

Известно, что наихудшая ситуация по заболевшим коронавирусом наблюдается в Святошинском районе (65 случаев), Днепровском районе (58 человек) и Дарницком районе (48 пациентов). Из всех граждан, которые были отправлены на лечение в больницы - 763 пациента находятся в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 902 человека, а подключены к аппаратам ИВЛ - 26 больных.

Ранее мы писали, что в Украине за прошедшие сутки подтвердили 5 181 новый случай коронавируса. Среди заболевших COVID 218 детей и 212 медработников.

Кроме того, Рада разрешила запуск COVID-вакцинации в Украине. На данный момент ни одна вакцина от СOVID-19 не прошла полный цикл испытаний, а вакцинация в ЕС, США и других странах началась в режиме экстренного использования.

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