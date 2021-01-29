Первый этап вакцинации от коронавирусной инфекции на территории Украины предполагает проведения прививок 367 491 гражданину. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, в начале препарат введут людям, которые входят в различные группы риска. Все граждане, которым положено первостепенное введение препарата прошли верификацию.

На первом этапе вакцинируют людей с критическим риском инфицирования и развития коронавирусной болезни и тех, кто выполняет критические функции в ответ на пандемию коронавирусной болезни. Первый этап предусматривает доступ к вакцинам, общее количество людей, которым мы будем делать вакцинацию - 367491 человек. Это все люди у нас полностью верифицированы.

Отмечается, что вакцинировать обираются сотрудников мобильных бригад по иммунизации, медицинских работников, врачей, средний медперсонал, работающий в учреждениях здравоохранения, оказывающих помощь при коронавирусе. Также прививку сделают лаборантам, которые проводят исследование "ковидных" образцов, сотрудникам экстренной медицины и военным. Известно, что иммунизация населения начнется в феврале 2021 года.

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