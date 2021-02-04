У Запорізькій лікарні горіла реанімація: троє людей загинули [ Редактировать ]
Масштабна пожежа сталася в обласній запорізькій лікарні. Горіла реанімація в інфекційному відділені. Загинули четверо людей - троє пацієнтів та 27-річна лікарка.
Зайнялося на першому поверсі медзакладу близько 11 вечора. Загалом, у корпусі перебувало 29 людей. На території лікарні організували окремий пост дезінфекції.
Адже там лікували хворих на COVID-19. Причину пожежі встановлюють.
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