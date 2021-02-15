Спортзал за викликом. Мексиканський фітнес-тренер облаштував пересувну тренажерну залу у фургоні. Надихнув на цю бізнес-ідею коронавірусний локдаун. Чи стала вона успішною - розповість Ольга Жидецька.

Жителі тихої вулички в Сьюїдад-Хуаресі з нетерпінням чекають приїзду непоказного сірого фургона. Водій у спортивному костюмі виходить і відразу ж, просто перед доріжкою до будинку, розгортає мобільний спортзал.

Це Серхіо Домінгес, засновник фітнес-стартапу, приїхав тренувати своїх клієнтів. М'ячі, штанги, турніки, канати - у нього є все, щоб добряче розігріти та підкачати м'язи.

Альваро Агірре, клієнт "Тренажерної зали на колесах":

Коли почалася пандемія, я зробив перерву в тренуваннях і з жахом зрозумів, що набрав вагу і втратив форму. Тому знайшов цю альтернативу - тренер приїздить до нас і проводить заняття на доволі професійному рівні.

Через локдаун у Мексиці, як і в більшості країн світу, спортзали закрили. Багато тренажерок збанкрутіли. Інші ж розгубили клієнтів, адже через ризик інфікування дехто воліє уникати людних місць.

Івонна Пінеда, клієнтка "Тренажерної зали на колесах":

Багато людей так само як я, боїться ходити в спортзал, аби не заразитися. Але за таких тренувань - мої контакти обмежені, тренер приїздить і привозить усе необхідне. Зокрема й дезінфектори. У нього усе дуже чисте.

Автор інноваційного підходу задоволений. У пересувному режимі почав працювати від липня і швидко знайшов охочих до домашніх тренувань. Відмовлятися від такого формату не планує і після завершення карантину. Адже спортзал на колесах має певні переваги.

Серхіо Домінгес, власник "Тренажерної зали на колесах":

Наші клієнти не витрачають час на дорогу до спортзали. Я приїжджаю - і ми тренуємося упродовж години. А потім вони повертаються до своїх повсякденних справ.

Конкуренції заповзятливий тренер не боїться. Каже, що більше мексиканців візьметься до регулярних фізичних вправ, то здоровішою стане нація. Адже Мексика посідає перше місце у світі за ожирінням серед дітей, і друге серед дорослих. А через карантин люди менше рухаються та, навпаки, більше споживають малокорисних харчів.