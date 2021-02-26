День кримськотатарського опору російській окупації сьогодні відзначають в Україні. Сім років тому цього дня під стінами парламенту в Сімферополі зібрався велелюдний мітинг - його учасники намагалися завадити проросійським силам призначити незаконний референдум. У ніч проти 27 лютого спецпризначенці РФ захопили парламент та уряд Криму і вивісили над будівлями російські прапори. Згодом окупанти, під виглядом так званої самооборони Криму, зігнали частину депутатів і змусили у закритому режимі ухвалити рішення про призначення псевдореферендуму.

"Росія захопила Крим збройною агресією, посилаючись на незаконний і сфальсифікований референдум, тим самим порушивши принципи міжнародного права та підірвавши систему безпеки в Європі та світі", - з такою заявою до дня спротиву окупації автономної республіки Крим та міста Севастополя виступили в українському МЗС. Там наголосили - з дня окупації півострова РФ проводить злочинну політику колонізації.

Цілеспрямовано переслідує корінний народ - кримських татар. Криміналізує всіх незгодних. І водночас посилено мілітаризує Крим, перетворюючи курортну зону України на російську військову базу. Через це в МЗС закликали світ посилити тиск на окупантів.

"Міжнародна спільнота має посилити політичний і санкційний тиск на Росію, щоб схилити її до звільнення захоплених українських територій, звільнення полонених та політичних в'язнів, виконання міжнародних судових рішень".

До сьомої річниці загарбання півострова вимогу припинити окупацію Криму, звільнити всіх українських політв'язнів і повернути Києву абсолютний контроль над півостровом оприлюднило посольство США в Україні. У заяві зазначили - санкції проти РФ діятимуть, доки Москва не звільнить Крим і Донбас. Сполучені Штати не визнають і ніколи не визнаватимуть окуповані території - російськими.

"Сполучені Штати заявляють про солідарність з Україною у зв'язку із сьомими роковинами вторгнення та захоплення Криму Росією - нахабного заперечення сучасного міжнародного порядку. Ми стверджуємо наріжну істину: Крим - це Україна".

Із такою самою заявою виступила голова ОБСЄ Анн Лінде. За її словами, врегулювання російсько-українського збройного конфлікту має відбутися з повною повагою до суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з Кримом.

Таку відповідь отримав голова української делегації в парламентській асамблеї ОБСЄ Микита Потураєв, який поцікавився, чому ОБСЄ досі не приєдналася до ООН і ЮНЕСКО в дистанційному моніторингу ситуації на півострові. І нагадав - мандат організації поширюється на усю територію України. Зокрема, й Крим.