Об'єднатися заради перемир'я, - таким в опозиції бачать шлях відновлення тиші на Сході. Адже нові обстріли чи не щодня забирають життя українських військових.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Не потрібно розділяти на опозицію, коаліцію, всі політики повинні об'єднатись і досягти відновлення перемир'я. І я думаю це потрібно зробити якомога швидко, тому, що наша політична сила до цього готова. Ми зробимо все, щоб перемир'я було відновлено, і воно було базове для подальшого мирного шляху. Але перше, відповідним чином - перемир'я, щоб припинити стрільбу.