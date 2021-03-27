"Опозиційна платформа - За життя" закликає політиків об'єднатися для відновлення перемир'я на Донбасі - Юрій Бойко [ Редактировать ]
Об'єднатися заради перемир'я, - таким в опозиції бачать шлях відновлення тиші на Сході. Адже нові обстріли чи не щодня забирають життя українських військових.
Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":
Не потрібно розділяти на опозицію, коаліцію, всі політики повинні об'єднатись і досягти відновлення перемир'я. І я думаю це потрібно зробити якомога швидко, тому, що наша політична сила до цього готова. Ми зробимо все, щоб перемир'я було відновлено, і воно було базове для подальшого мирного шляху. Але перше, відповідним чином - перемир'я, щоб припинити стрільбу.
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