В Киеве с 1 июля тариф на электроэнергию могут поднять до 3,42-3,45 гривны за киловатт-час. Об этом заявил глава департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Общественного совета при КГГА Олег Попенко, сообщает today.ua.

По словам чиновника, в Кабмине рассматривают именно такую новую цену.

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При этом новый тариф будет применяться только для объема потребления свыше 300 или 500 киловатт. С "порогом" в Кабмине еще не определились.

"Это повышение может коснуться многих украинцев. Ведь потребление 300 кВт-час в месяц - не такой большой показатель для домохозяйств, которые используют современный набор техники. А вот 500 кВт-час - это уже уровень потребления отдельной группы населения, которая может себе позволить столько потреблять и платить. Это люди, которые имеют большие дома, квартиры, пентхаусы", - отметил Попенко.

К слову, сейчас в Украине бытовые потребители платят по 1,68 гривны за киловатт-час.

Ранее мы писали о том, что украинцев переведут на годовой газовый контракт. Также сообщалось, что тариф на передачу электроэнергии с 1 апреля вырастет.

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