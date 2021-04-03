В Киеве озвучили новые тарифы на электроэнергию [ Редактировать ]
В Киеве с 1 июля тариф на электроэнергию могут поднять до 3,42-3,45 гривны за киловатт-час. Об этом заявил глава департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Общественного совета при КГГА Олег Попенко, сообщает today.ua.
По словам чиновника, в Кабмине рассматривают именно такую новую цену.
При этом новый тариф будет применяться только для объема потребления свыше 300 или 500 киловатт. С "порогом" в Кабмине еще не определились.
"Это повышение может коснуться многих украинцев. Ведь потребление 300 кВт-час в месяц - не такой большой показатель для домохозяйств, которые используют современный набор техники. А вот 500 кВт-час - это уже уровень потребления отдельной группы населения, которая может себе позволить столько потреблять и платить. Это люди, которые имеют большие дома, квартиры, пентхаусы", - отметил Попенко.
К слову, сейчас в Украине бытовые потребители платят по 1,68 гривны за киловатт-час.
Ранее мы писали о том, что украинцев переведут на годовой газовый контракт. Также сообщалось, что тариф на передачу электроэнергии с 1 апреля вырастет.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Тарифні гойдалки, яким немає кінця. Вже наступного місяця - знову подорожчає електрика. Якою буде ціна - достеменно поки невідомо, в Уряді визначаються
Місцева компанія пробачить користувачам борги за світло в розмірі 29 мільйонів доларів
В Киеве ужесточают карантинные меры с 5 апреля
В четверг, 1 апреля, в киевском медицинском университете прокуратура и СБУ проводят обыски
Николай Поворозник заявил о том, что с 5 апреля в столице маршрутки, троллейбусы, метро и другие виды общественного транспорта, будут работать по спецпропускам