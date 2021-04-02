Ощадбанк, ПриватБанк та Райффайзен Банк Аваль готові знизити міжбанківську комісію до 0,9%. Робитимуть це поетапно, протягом трьох років. Оцінити план зниження її розміру мають в Антимонопольному комітеті.

Якщо ініціативу таки узгодять вже з 1 липня комісію знизять до 1,2%. Інші новини економіки в огляді Анастасії Старовойт.

З 1 травня всіх українців переведуть на річний газовий контракт за замовчуванням. Відповідний проєкт постанови опублікувала Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг. Отже, усі постачальники блакитного палива мають опублікувати на своїх сайтах ціни на газ для споживачів до 25 квітня.

Не заборонили газовим компаніям пропонувати і місячний тариф своїм клієнтам. Для переходу потрібно подати відповідну заявку.

Крім того, споживач має право перейти до іншого постачальника газу в будь-який момент дії річної ціни. А от постачальник тепер може вирішувати чи обслуговувати такого споживача, якщо він вирішить повернутися.

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Маєш більше ніж два гектари землі - звітуй перед податковою про доходи від неї. Одноосібників, які самостійно обробляють великі земельні ділянки, зобов'язали декларувати прибутки від продажу сільськогосподарської продукції. Доходи від продажу оподатковують ПДФО за ставкою 18% та військовим збором за ставкою 1,5%.

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Україна потрапила у список країн з дефіцитом водних ресурсів. Із 40 європейських країн, вона на 32 місці. На водойми припадає лише 4% території країни. Таку статистику наводять вітчизняні експерти. Запаси води в Україні поповнюються з опадів, яких через аномальну спеку стало менше, ніж на 30%. До того ж вода - брудна, звітують фахівці. Основними забруднювачами називають житлово-комунальне господарство, промисловість і сільське господарство.

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Ізраїль запускає в Україні пілотний проєкт інноваційної технології зрошування. Про домовленість сторін повідомили у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів. Ізраїль вважають ключовим світовим експертом у галузі управління водними ресурсами.

70% води, яку там використовують - морська, а 87% очищених стічних вод застосовують у сільському господарстві. Для українських фахівців ізраїльська сторона проведе серію онлайн-тренінгів у сфері управління водними ресурсами.