Прокладають його під озером Тайху, на сході країни

У Китаї будують найдовший в країні автомобільний тунель під водою майже 11 кілометрів. Прокладають його під озером Тайху, на сході країни. Він стане продовженням магістралі Чанчжоу- Усі.

Нова підводна дорога запрацює вже наприкінці року. А от найдовший у світі підводний тунель спорудили в Японії. Його довжина - 23,5 кілометри.