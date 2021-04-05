Китай побудує найдовший підводний тунель [ Редактировать ]
У Китаї будують найдовший в країні автомобільний тунель під водою майже 11 кілометрів. Прокладають його під озером Тайху, на сході країни. Він стане продовженням магістралі Чанчжоу- Усі.
Нова підводна дорога запрацює вже наприкінці року. А от найдовший у світі підводний тунель спорудили в Японії. Його довжина - 23,5 кілометри.
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