Хотел переправиться через Стрый: во Львовской области автомобиль унесло течением [ Редактировать ]
Источник: ГСЧС Украины
Во Львовской области водитель пытался вброд переправиться через реку Стрый, однако автомобиль унесло течением. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Инцидент произошел в поселке Верхнее Синевидное Стрыйского района. При переправе сильное течение унесло внедорожник Opel Monterey.
Спасатели прицепили машину с буксировочного троса к грузовику ЗИЛ-131 и вытащили на берег. К счастью, обошлось без пострадавших в результате происшествия.
Напомним, что в середине марта под Одессой свалился в реку Mercedes с двумя мужчинами в салоне. Очевидцы рассказали полиции, что молодые люди ехали с поминок и решили дрифтануть. Спасти удалось только водителя.
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