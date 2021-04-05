Во Львовской области водитель пытался вброд переправиться через реку Стрый, однако автомобиль унесло течением. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Инцидент произошел в поселке Верхнее Синевидное Стрыйского района. При переправе сильное течение унесло внедорожник Opel Monterey.

Спасатели прицепили машину с буксировочного троса к грузовику ЗИЛ-131 и вытащили на берег. К счастью, обошлось без пострадавших в результате происшествия.

Напомним, что в середине марта под Одессой свалился в реку Mercedes с двумя мужчинами в салоне. Очевидцы рассказали полиции, что молодые люди ехали с поминок и решили дрифтануть. Спасти удалось только водителя.