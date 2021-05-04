Ученые назвали 7 научно обоснованных причин того, почему чай с лемонграссом должен стать частью рациона человека. Он не только успокаивает, но и обладает многими другими преимуществами, передает newsyou.info.

Содействует здоровому пищеварению. Лемонграсс помогает в решении проблем с пищеварением, поскольку является естественным мочегонным средством. Он эффективен при запорах, вздутиях, тошноте. Лимонник также можно применять при язвах желудка, так как он снижает интенсивность спазмов.

Регулирует повышенное давление. В лемонграссе высокое содержание калия, что способствует выработке мочи в организме. А это уменьшает артериальное давление и улучшает кровообращение, как показали исследования.

Помогает худеть. Чай с лемонграссом используется в качестве детоксикационного напитка, он ускоряет метаболизм и снижает вес. Учёные доказали, что содержащиеся в этом чае полифенольные соединения и кофеин повышают расход энергии и уровень окисления жиров, что тоже помогает худеть.

Борется с раком. В лимоннике полным-полно антиоксидантов, обладающих способностью сражаться со свободными радикалами, которые отвечают за появление раковых клеток, а также за преждевременное старение.

Помогает снизить тревожность. Лемонграсс уменьшает беспокойство и стресс, как установили американские ученые.

Защищает от сердечно-сосудистых болезней. Этот напиток используется для снижения повышенного уровня "плохого" холестерина, из-за которого возникают болезни сердца. Употребления лемонграсса улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы за счет содержания в этом растении кверцетина - флавоноида, известного своими антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Способствует росту волос. Перед нами эффективное средство для роста волос, которое очищает волосяные фолликулы и ускоряет этот процесс. Лемонграсс - богатый источник витаминов A и С, действующих, как важные питательные вещества для кожи и для волос. Регулярное употребление этого чая укрепляет волосяные фолликулы и предотвращает выпадение волос.

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