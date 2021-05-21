Індія зберігає лідерство у коронавірусному антирейтингу [ Редактировать ]
За добу у світі заразилися Ковідом понад 650 тисяч людей. Найбільше нових інфікувань в Індії майже 260 тисяч. На другому й третьому місцях Бразилія та Аргентина.
В Європі лідером із захворюваності стала Франція понад 15 тисяч нових заражень. Там саме пом'якшили карантин. Відкрили крамниці, ресторани й кав'ярні.
Загалом від початку епідемії у світі захворіли більш як 165 мільйонів 800 тисяч. З них майже три з половиною мільйони померли.
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