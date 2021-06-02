Руки прочь от народной земли - ОПЗЖ [ Редактировать ]
Заявление "Оппозиционной платформы - За жизнь"
Сегодня под стенами украинского парламента прошел многотысячный митинг против распродажи украинской земли. Граждане Украины пришли, чтобы открыто сказать свое решительное "НЕТ" произволу Зе-власти, которая разрушает экономический суверенитет, транжирит национальные богатства, разоряет фермеров и уничтожает украинское село.
В отличие от Зе-команды люди считают, что земля должна принадлежать народу, а не транснациональным корпорациям. Власть обязана остановить разграбление земли и отказаться от своей антинародной политики, которую проводит в угоду внешним кредиторам. Прекратить подыгрывать земельным спекулянтам и провоцировать социальные конфликты в украинском обществе.
"Оппозиционная платформа - За жизнь" заявляет о полной поддержке справедливых требований протестующих. С самого начала мы отстаивали конституционные права украинских граждан на землю, защищали достояние и будущее нашей страны. И сейчас продолжаем бороться за то, чтобы остановить земельную аферу.
Мы опротестовали продавленные властью "земельные законы" в Конституционном Суде. В ближайшее время начнется рассмотрение этого дела, за которым будет следить вся страна. Мы требуем от власти отказаться от запугивания и политического давления на судей. А после вынесения решения Суда - безоговорочно его выполнить.
Вместе с вышедшими на улицу украинскими гражданами мы говорим - руки прочь от народной земли!