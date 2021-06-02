П’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко під час зустрічі з делегацією сенаторів США, які перебувають в Україні, звернувся із проханням організувати зустріч американського та українського президентів до переговорів Байден-Путін. Про це Порошенко повідомив журналістам.

"По-перше, приїхали добрі і надійні друзі України, сенатори, яких я знаю багато-багато років і які весь час допомагали нам дуже високо тримати питання України в порядку денному, допомагали забезпечити двосторонню підтримку України в Конгресі США", – наголосив Петро Порошенко.

"Я їм подякував за це, ми домовилися про зустрічі у Вашингтоні. Моїм першим проханням було – принципово, щоб зустріч з президентом Зеленським і президентом Байденом відбулася до зустрічі Байдена – Путіна в Женеві 15 числа. Тому що «нічого про Україну без України» було абсолютно жорсткою, бетонною вимогою під час моєї каденції. Ми точно маємо це зберегти. Не може доля України обговорюватися без її участі", – переконаний Порошенко.

"Друга позиція була по "Північному потоку-2". Ви знаєте, що німецька делегація зараз поїхала до Вашингтону. Ми твердо переконані, що, незважаючи на абсолютно провальну позицію українського президента по "Північному потоку», ті санкції, які були запроваджені ще під час роботи з США нашою командою, можна повернути. На жаль, це яскраво демонструє відсутність ефективного діалогу між президентом України і США", – констатує лідер "Європейської Солідарності".

"Третя позиція була щодо НАТО. Україна постійно була присутня на всіх самітах НАТО - ні в 2019, ні в 2021 Україну не запрошують", - зауважив п’ятий Президент.

Порошенко наголосив - треба активізувати питання по оборонній угоді, яку треба підписати, по поставкам летальної зброї, бо на сьогоднішній день переговори теж гальмують. "Я попросив дуже впливових членів американського Сенату повпливати на це, щоб ми повернулись до цієї надзвичайно важливої для України теми. І щоб План дій щодо членства в НАТО, щоб реформи оборонного сектору нашої держави були обов’язково продовжені", – говорить Петро Порошенко.

"Було приємно почути подяку за великий обсяг реформ, який був зроблений нашою командою – включно з антикорупційної реформою, створенням незалежної антикорупційної структури, початком судової реформи, реформи децентралізації, реформи сектору безпеки, змін до Конституції в частині ЄС та НАТО і багато інших. Наші американські партнери дуже ретельно слідкують за Україною. І ставляться до цього, як до дуже важливої для американців теми. Не скористатися цим є абсолютною недолугістю. І я дуже сподіваюся, що візит американської делегації цьому буду сприяти", – зазначив лідер "ЄС".

"Реалізація цих наших домовленостей, зустрічі у Вашингтоні, активізація діалогу, поважне ставлення до основного нашого стратегічного партнера США, і відновлення фактично втраченого діалогу з Європейським Союзом. Ви бачите фактично, що саміт Україна-ЄС був перенесений з літа на жовтень – це точно не надихає на оптимізм", – констатує Порошенко.

"Ми ще раз наголошуємо – всередині країни ми можемо чубитися. Всередині країни у нас є безліч обґрунтованих претензій до Зеленського, починаючи від руйнації системи соціального захисту, підвищення тарифів на тепло, газ, електроенергію, що вже з вчорашнього дня відчув на собі кожен українець. Ми маємо дуже серйозні претензії кадрові, безпекові, по ситуації в армії, з децентралізацією. Серйозний відкат або руйнацію реформ, починаючи від реформ корпоративного управління і завершуючи реформою державної служби. Але ми маємо об’єднатися і демонструвати внутрішню єдність у питаннях стратегічних, проведенні зовнішньої політики. Дуже сподіваюся, що нам ще вдасться виправити ті провали зовнішньої політики, які допустив Зеленський, Єрмак і вся їх команда", – резюмує Петро Порошенко.

Як відомо, в Україні перебуває з візитом делегація сенаторів США, до якої входять сенатори-демократи Джин Шахін та Кріс Мерфі, а також сенатор-республіканець Роб Портман.