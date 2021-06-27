В Киеве на улице Львовской двое подростков ромской национальности на родительском автомобиле Mercedes протаранили три припаркованных автомобиля и въехали в бетонный забор. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Во время аварии пострадала женщина, которая грудью кормила младенца в одной из машин.

Свидетели ДТП вызвали полицию и пытались задержать виновников, но на их защиту собрался целый табор ромов. Пытаясь отбить 15-летнего водителя, они устроили драку с мужчинами, задержавших парней, и очевидцами, которые снимали ДТП на видео. Усмирять разбушевавшихся цыган пришлось правоохранителям.

В результате аварии повреждены автомобиль Daewoo Matiz и два Volkswagen. Мать с ребенком пришлось госпитализировать.

Напомним, что мэр Ривного Александр Третьяк недавно попал в громкий скандал. Комментируя петицию на сайте горсовета о "ежедневном произволе" ромов в областном центре, он заявил, что все идет к тому, что ромов "запакуют в автобус и вывезут на Закарпатье".