В Киеве подростки-ромы устроили тройное ДТП: отбивать пришел весь табор (видео) [ Редактировать ]
Источник: DTP.kiev.ua
В Киеве на улице Львовской двое подростков ромской национальности на родительском автомобиле Mercedes протаранили три припаркованных автомобиля и въехали в бетонный забор. Об этом сообщает "Киев Оперативный".
Во время аварии пострадала женщина, которая грудью кормила младенца в одной из машин.
Свидетели ДТП вызвали полицию и пытались задержать виновников, но на их защиту собрался целый табор ромов. Пытаясь отбить 15-летнего водителя, они устроили драку с мужчинами, задержавших парней, и очевидцами, которые снимали ДТП на видео. Усмирять разбушевавшихся цыган пришлось правоохранителям.
В результате аварии повреждены автомобиль Daewoo Matiz и два Volkswagen. Мать с ребенком пришлось госпитализировать.
Напомним, что мэр Ривного Александр Третьяк недавно попал в громкий скандал. Комментируя петицию на сайте горсовета о "ежедневном произволе" ромов в областном центре, он заявил, что все идет к тому, что ромов "запакуют в автобус и вывезут на Закарпатье".
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