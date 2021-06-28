В Україні за добу зафіксували 450 нових заражень коронавірусом [ Редактировать ]
450 нових заражень Ковідом за минулу добу в Україні. Ушпиталили напередодні понад пів тисячі хворих. 17 людей померли. Найбільше інфікувань у столиці.
Від початку вакцинальної кампанії - проти коронавірусу щепились майже мільйон 900 тисяч українців.
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