В Грузии погиб украинский альпинист. Анатолий Мрачковский скончался в результате срыва на снежном склоне на высоте 3,4 тысячи метров. Об этом сообщает Федерация альпинизма и скалолазания города Киева.

Восхождение проходило в рамках учебно-тренировочных сборов, которые проводила Федерация.

Мужчине было 57 лет. Его на вертолете доставили в местную больницу. Врачи ничем не смогли помочь альпинисту.

Анатолий не первый раз участвовал в учебно-тренировочных сборах, а также самостоятельно ходил в горы с друзьями. Был на таких вершинах как пик Ленина, Казбек, Маттерхорн. Очень много ходил в родных Карпатах.

Сейчас принимаются усилия по доставке тела украинца на родину.

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