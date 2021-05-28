На Эвересте (Джомолунгма) альпинисты установили два новых мировых рекорда. Об этом сообщает Reuters.

75-летний Артур Мьюир стал старейшим американцем, покорившим высочайшую вершину мира (8 848 м). Пенсионер из США побил рекорд своего соотечественника Билла Берка, который в 2009 году покорял Эверест в возрасте 67 лет.

А 45-летняя альпинистка из Гонконга Цанг Инь-Хун установила рекорд по самому быстрому покорению Эвереста среди женщин. Она добралась из базового лагеря на вершину горы менее чем за 26 часов, при том, что обычно альпинисты тратят на это несколько суток.

Цанг Инь-Хун превзошла достижение Пхунджо Джангму Лама, которая в 2017 году вскарабкалась на Эверест за 39 часов.

В 2021 году Непал выдал рекордные 408 разрешений на покорение Эвереста в сезон восхождений (с апреля по май) после закрытия в прошлом году из-за пандемии коронавируса.

Чтобы получить лицензию на подъем, альпинисты должны пройти тренировку по восхождению на большую высоту, а также предоставить сведения о состоянии своего здоровья и физической форме.

Также перед подъемом на Эверест альпинисты должны будут иметь за плечами опыт успешного покорения вершины не ниже 6500 метров. Лицензия на восхождение стоит $11 тысяч.

С тех пор как Эверест в 1953 году впервые покорили Эдмунд Хиллари и шерпа Тенцинг Норгей, до его вершины смогли добраться более 6000 альпинистов. На его склонах погибло не менее 311 человек.

Напомним, что на Эвересте впервые в этом году погибли два альпиниста. Также "Подробности" писали о том, что на самой высокой горе в мире произошла вспышка коронавируса: в лагере заболели более 100 альпинистов.