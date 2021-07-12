Переговори останньої надії. За місяць до завершення будівництва "Північного потоку - 2" Володимир Зеленський спробував ще раз умовити Ангелу Меркель відмовитися від газогону. Український президент зараз у Берліні з візитом і саме в ці хвилини тривають його переговори з німецькою канцлеркою. Які є варіанти у разі якщо труба таки запрацює? Та про що іще домовляються лідери двох країн? Про все це - Тетяна Логунова.

Одна з найочікуваніших зустрічей цього політичного літа вже розпочалася. Сюди, у відомство федерального канцлера, Володимир Зеленський прибув близько пів години тому. Ангела Меркель зустріла його на ґанку і політики вирушили на переговори віч-на-віч. На розмову німецька сторона запланувала 30 хвилин.

Тобто, ось-ось Зеленський і Меркель мають вийти до журналістів і зробити короткі заяви, відповісти на декілька запитань. А потім, у програмі, в них ще робоча вечеря за участі членів делегацій. Що стосується тем, то тут жодної інтриги. Це перспективи виконання Мінських домовленостей, майбутнє Нормандського формату - розширяти його чи ні, і, звісно, "Північний потік-2".

Напередодні директор компанії, що будує газогін, заявив що "другий потік" буде готовий вже в серпні. Тобто, в України залишається обмаль часу, аби ще раз спробувати вмовити німців змінити свою позицію. Або що більш реалістично - отримати гарантії нашої безпеки після його запуску.

Сергій Никифоров, речник президента України:

Позиція Володимира Зеленського така, що "Північний потік 2" це вже давно не економічне питання. Це питання безпекове. І саме тому я думаю про якісь економічні компенсації, як ви їх називаєте, не йтиметься. Повторюю, що президент Володимир Зеленський намагатиметься зупинити будівництво "Північного потоку 2", якщо ж не вдасться це зробити, то компенсації - знову ж таки - не говоримо про компенсації - говоримо про певні гарантії - безпекові гарантії - найімовірніше, якщо йтиметься про них - то ці гарантії стосуватимуться повернення тим чи іншим чином окупованих тимчасово територій. Я думаю, що от на таке ми можемо піти.

Про що вдасться домовитися Меркель і Зеленському дізнаємося з хвилини на хвилину. Утім, сенсацій очікувати не варто. Річ у тім, що цю зустріч слід розглядати не окремо, а у комплексі з візитами, які відбудуться найближчим часом.

Уже в четвер Ангела Меркель летить у Вашингтон, наприкінці липня на початку серпня планується ще й американський візит Володимира Зеленського. І усі ці теми ситуацію на Донбасі та "Північний потік-2"- вони точно обговорюватимуть із Джозефом Байденом.

І можливо якісь компромісні рішення будуть знайдені в рамках саме цього політичного трикутника "Київ-Берлін-Вашингтон".