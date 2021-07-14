Послы стран ЕС приняли решение обновить список стран, для которых отменят ограничения на поездки. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Украина впервые стала фигурантом этого списка. На этой неделе руководство блока озвучило предложение, известно, что оно не является обязательным к выполнению, а имеет лишь консультативный характер.

Отмечается, что государства-члены Европейского союза могут впускать на свою территорию иностранцев, иммунизированных двумя дозами лишь тех препаратов, которые были официально утверждены. Вакцинация должна проходить не позже, чем за две недели до поездки.

Читайте также, гражданам Украины следует воздержаться от поездок в страны, где фиксируется большая вспышка Дельта-штамма COVID. МИД настойчиво рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в страны, где наблюдается наибольшая вспышка Дельта-штамма.

Кроме того, Еврокомиссия приняла решение о признании швейцарского сертификата COVID-19. Швейцария стала первой страной, чей иностранный документ был признан ЕС, COVID-сертификаты ЕС также будут признаваться и на территории Швейцарии.

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