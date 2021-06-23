Гражданам Украины следует воздержаться от поездок в страны, где фиксируется большая вспышка Дельта-штамма COVID. А тем, кто будет прибывать из них, рекомендуется быть готовыми к дополнительным карантинным ограничениям.

Сообщается, что МИД настойчиво рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в страны, где наблюдается наибольшая вспышка Дельта-штамма:

Индия

Великобритания

Португалия

Россия

Не ездить в эти страны рекомендуется до полной стабилизации эпидемической ситуации. Тем, кто сейчас находится на территории этих стран, следует четко соблюдать противоэпидемические требования и инструкции, а также безотлагательно обращаться в местные медицинские учреждения в случае появления симптомов ОРВИ.

Кроме того, по прибытию в Украину из этих стран следует быть готовыми к дополнительным карантинным ограничениям.

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