МИД рассказал о карантине для приезжих из стран с Дельта-штаммом (список) [ Редактировать ]
Гражданам Украины следует воздержаться от поездок в страны, где фиксируется большая вспышка Дельта-штамма COVID. А тем, кто будет прибывать из них, рекомендуется быть готовыми к дополнительным карантинным ограничениям.
Сообщается, что МИД настойчиво рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в страны, где наблюдается наибольшая вспышка Дельта-штамма:
- Индия
- Великобритания
- Португалия
- Россия
Не ездить в эти страны рекомендуется до полной стабилизации эпидемической ситуации. Тем, кто сейчас находится на территории этих стран, следует четко соблюдать противоэпидемические требования и инструкции, а также безотлагательно обращаться в местные медицинские учреждения в случае появления симптомов ОРВИ.
Кроме того, по прибытию в Украину из этих стран следует быть готовыми к дополнительным карантинным ограничениям.
Читайте также, директор по клинической работе Шотландии заявил, что вариант коронавируса "Delta" не вызывает новых или каких-либо других симптомов. Классические симптомы все еще самые распространенные. Он также призвал людей проходить обследование, если они обеспокоены состоянием своего здоровья.
Кроме того, дельта-вариант COVID-19, впервые обнаруженный в Индии, становится господствующим вариантом коронавируса в мире. Это происходит из-за его высокой способности передаваться от человека к человеку,
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