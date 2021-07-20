Девушки подрались из-за парня (видео) [ Редактировать ]
В Днепре две несовершеннолетние девушки устроили драку, которая, по словам очевидцев, произошла в Амур-Нижнеднепровском районе города. Видео инцидента опубликовал местный Телеграм-канал.
Как оказалось, причиной драки стал парень.
На кадрах ролика видно, как девушки лежат на земле и наносят друг другу удары. В какой-то момент в драку включается третья девушка.
Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика и сцены насилия!
Ранее сообщалось, что во Львовской области конфликт на дороге перерос в стрельбу. В результате происшествия пострадал один человек.
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