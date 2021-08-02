Сезон таяния Гренландии обычно длится с июня по август. С начала лета 2021 года щит потерял более 100 млрд тонн льда. В среду, 28 июля, в Гренландии зафиксировали рекордную температуру воздуха - 19,8°C, поэтому в этот период темпы таяния значительно усилились. Так, 27 июля растаяло 8,5 млрд тонн, а 29 июля - 8,4 млрд.

Растаявший лед Гренландии попадает в океан, из-за чего растет уровень воды по всему миру, пишет vokrugsveta.ua. 27 июля образовалось достаточно воды, чтобы на 5 сантиметров затопить штат Флорида.

"Это очень высокий уровень таяния. Вероятно, это изменит вид Гренландии, поскольку таяние льда будет двигателем для ускорения будущего таяния и в результате - повышения уровня моря", - отметил эксперт по ледникам Колумбийского университета Марко Тедеско.

Если бы ледяной щит Гренландии полностью растаял, то уровень моря поднялся бы по меньшей мере на 6 метров. Если это произойдет, под воду уйдут прибрежные города во всем мире.

Но прибрежные города под угрозой даже из-за меньшей интенсивности таяния. К концу века только из-за таяния Гренландии уровень воды поднимется на 10 сантиметров. В целом же ожидается, что уровень воды к 2100 году поднимется на метр. Это означает, что под водой могут оказаться прибрежные города: Лондон, Шанхай, Гонконг, Калькутта, и острова в Тихом океане. Из-за этого пострадают не менее 300 млн человек по всему миру.

Ранее сообщалось, что в ледниках Тибета обнаружили древнейшие неизвестные вирусы.

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