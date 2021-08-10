Во Львове, в связи с аварией на кабельных линиях, остановился весь транспорт, работающий на электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Без света остались кабельные подстанции. В настоящее время сотрудники ремонтных служб занимаются восстановлением поврежденных линий.

Из строя вышли две кабельные линии... Обесточены тяговые подстанции №3 и №7, которые питают трамвайное депо по улице Городецкой и троллейбусные маршруты №22 и №32. Сейчас работает электролаборатория, найдены повреждения. Ремонтные бригады раскапывают это место, чтобы как можно быстрее все отремонтировать.

Отмечается, что ремонтники обещают восстановить электроснабжение для транспорта до обеда, так как работа идет вручную без применения специальной техники.

Читайте также, на территории Украины из-за непогоды обесточены 49 населенных пунктов в Закарпатской и Сумской областях. Восстановлением энергоснабжения в пострадавших регионах занимаются аварийные бригады облэнерго.

Кроме того, в результате аварии на электросетях в Киеве без света остались жители сотен домов в Святошинском, Шевченковском, Соломенском и Подольском районах. На подстанции аварийно отключился трансформатор. В связи с этим возможно отсутствие света и низкое давление в водопроводе.

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