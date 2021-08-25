Гідно та благородно. Олімпійська призерка з вільної боротьби Ірина Коляденко зробила щедрий подарунок своєму тренеру - квартиру.

Новим помешканням спортсменку напередодні нагородили чиновники з обладміністрації. За виграну бронзу в Токіо - їй подарували однокімнатну квартиру в Ірпені - це передмістя столиці. І хоч Коляденко своїх власних квадратних метрів не має, вирішила все ж віддячити наставнику за 8 років тренувань і підтримки.