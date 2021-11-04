Магнитная буря красного уровня накрыла Землю утром в четверг, 4 ноября. Специалисты отмечают, что это буря пятого уровня, а значит она может вызвать ухудшение самочувствия даже у абсолютно здоровых людей.

По данным Лаборатории рентгеновской астрономии солнца ФИАН, буря красного уровня накрыла Землю рано утром и продлится почти до обеда, а потом она пойдет на спад.

Ночью, около 12 часов, ожидается еще одна вспышка среднего уровня, а следующая – около 6-7 часов утра в пятницу, 5 ноября. Далее снова произойдет вспышка около 12 ночи и еще одна – около 6-7 часов утра в субботу, 6 ноября.

Такие вспышки могут привести к ухудшению самочувствия, головным болям, раздражительности, снижению работоспособности, обострению хронических заболеваний, скачкам артериального давления, проблемам с сердечной деятельностью, повышенной эмоциональности.

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