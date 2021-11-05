Глава парламента Руслан Стефанчук подписал законопроект №5599 (об олигархах). Теперь закон должен одобрить президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщается на странице законопроекта №5599 на сайте Рады.

Напомним, Верховная рада 3 ноября устранила противоречия и несогласованности в проголосованном законопроекте №5599 (закон об олигархах). Это было сделано в соответствии со статьей 131 Регламента без переголосования всего закона. Депутаты подержали предложение Комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Таким образом, вести реестр олигархов будет Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), как и настаивали в Офисе президента.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) уже запустил систему мониторинга олигархов. Ее разработка была необходима в рамках закона об олигархах, который готовится ко второму чтению.

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