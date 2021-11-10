В Украине с начала 2021 года судьям увеличили среднюю пенсию на 23 тысячи гривен. Таким образом в октябре средняя пенсия украинских судей составила примерно 91,2 тысячи гривен. Об этом свидетельствуют соответствующие данные Пенсионного фонда Украины.

При этом стоит отметить, что средняя пенсия обычных граждан была увеличена лишь на 400 гривен (с 3507 грн до 3915 грн). С учетом повышения прожиточного минимума, индексации, прибавки тем, кто достиг определенного возраста и выполнил требования по стажу.

Судейские пенсионные выплаты были увеличены из-за пересчета заработных плат их работающих коллег. В связи с этим простых украинцев подобная привилегия не коснется, так как как у них таких пересчетов зарплат не предвидится.

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Каждый украинский гражданин может высчитать примерный размер своей будущей пенсии по формуле: средняя зарплата по стране за три года умножить на соотношение средней зарплаты к собственной, на стаж в годах и на 1%.

Ранее мы писали о том, что пенсионерам назначили новые доплаты согласно их возрастной категории.

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